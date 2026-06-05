<p><em>ಅಬ್ದುಲರಝಾಕ ನದಾಫ್</em></p>.<p>ನವಲಗುಂದ: ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯ ಬೆವರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಿಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ!</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದ ಚಿಂತೆಯಾದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯ ಭೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>10×12ರ ಅಳತೆಯ ಈ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಊಟ, ಉಪಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋರದಿರುವುದು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಿರಿದಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲು ಮೀನಮೇಷ ಎನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-24-49070964</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>