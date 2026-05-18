ಹುರಕಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜನವರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ: ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ

ನವಲಗುಂದ: 'ಹುರಕಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜನವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹುರಕಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಅಜ್ಜನವರ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹುರಕಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜನವರು ಕಲಿಯುಗದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾನಕಿ ಬ. ತಡಹಾಳ ಅವರು ಬರೆದ 'ನನ್ನ ಅಜ್ಜ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 'ಈ ಕೃತಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಕೀಲ ವಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ, ಅಂಬಲಿ, ಬಿ.ಎಂ. ಹುರಕಡ್ಲಿ, ಎಂ.ವಿ. ಹೊಳೆಯಣ್ಣನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>