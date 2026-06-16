ನವಲಗುಂದಕ್ಕೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಗಮನ

<p>ನವಲಗುಂದ: ಚಾತುರ್ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನವಲಗುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮುನಿಶ್ರೀ 108 ವೀರಸಾಗರ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ್, ಮುನಿಶ್ರೀ 108 ವಿಶಾಲಸಾಗರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಮುನಿಶ್ರೀ 108 ಧವಲಸಾಗರ ಜಿತ್ ಮಹಾರಾಜ, ಮುನಿಶ್ರೀ 108 ಮಂಥನ್ ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಮುನಿಶ್ರೀ 108 ಮನನ್ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಮುನಿಶ್ರೀ 108 ವಿರಳಸಾಗರ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ್, ಐಲಕ್ ಶ್ರೀ 105 ಅನುಕರು ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಕ್ಷುಲ್ಲಕಶ್ರೀ 105 ವಿಜಿತ್ಸಾಗರ್ ಜೀ ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಜೈನ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ವಿ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಡಿ. ಪಾಟೀಲ, ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ, ಬಿಪಿನ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಂತು ಪಾಟೀಲ, ತ್ರಿಸುಲಾ ಪಾಟೀಲ, ಸುಜಾತಾ ಪಾಟೀಲ, ಸುವರ್ಣ ಪಾಟೀಲ, ಲಲಿತಾ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-24-1435957489</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>