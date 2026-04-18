‘ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಖತ್ನಾ ಕಾರ್ಯ; ಶ್ಲಾಘನೀಯ’

ನವಲಗುಂದ: ಮದಿನಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಖತ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನಿಯ ಎಂದು ದರಗಾದ ಗ್ರುಪ್ ಇಂಡ್ರಿಸ್ಟೀಯಲ್ ಪ್ರೋಟಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚೇರಮನ್ ಆಲ್ ಹಜ್ ಜನಾಬ ಆರ್. ಎಂ. ದರಗಾದ ಹೇಳಿದರು.

ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮದೀನಾ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 15ನೇಯ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಚಿತ ಖತ್ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ಼ತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ಼ ಹಸನಸಾಬ ನಾಶಿಪುಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖತ್ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಂತ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಡಾ ಅಬ್ದುಲ ರೆಹಿಮಾನ ಸರಗಿರೋ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾದ ಗ್ರುಪ್ನಿಂದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ್ಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಖತ್ನಾ ಕಿಟ್ ನೀಡಿಲಾಯಿತು.

ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟಿ, ಅಬ್ಬಾಸ ದೇವರುಡು, ದಾವಲಸಾಬ ಮಸೂತಿ, ರೀಯಾಜ ಅಹ್ಮದ ಪೀರಜಾದೆ, ಸೈಪುದ್ದೀನ ಅವರಾದಿ, ಎ ಎಸ್ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಮಾಬುಸಾಬ ತಾಸೇದ, ರಾಯೇಸಾಬ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಯಾಸೀನಸಾಬ ಬೇಪಾರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ ಗಚ್ಚಿ, ಬಾಬಾಜಾನ ಮಕಾನದಾರ, ರೈಹಿಮಾಬಿ ಅಧೋಡಿ, ಹಸೀನಾ ಮಿರ್ಜಿ, ತಸ್ವೀರ ಹಬ್ಬಣ್ಣಿ, ಅಶೀಪ ನಾಶಿಪುಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ, ಖ್ವಾಜಾಸಾಬ ಹುಗ್ಗಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ