‘ಸತ್ಸಂಗ, ಪ್ರವಚನದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ’

ನವಲಗುಂದ: 'ಒತ್ತಡದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ, ಪ್ರವಚನಗಳು ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಅರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಕೋರಣೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ, ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು, ಆದರೆ, ಇಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಜ್ಜನವರು, ತೋಟಪ್ಪ ಶರಣ, ಈರಯ್ಯ ಬೂಸನೂರಮಠ, ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ಕೆಟಗೇರಿ, ನಿಂಗನಗೌಡ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಬಸಣ್ಣ ಸವದಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಗನಗೌಡ್ರ, ನಿಂಗನಗೌಡ್ರ ಪಾಟೀಲ, ವೀರಭದ್ರ ಮಾಳವಾಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>