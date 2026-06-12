ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ - ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PoliticsKarnatakaEducationprotestdk-shivakumar
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT