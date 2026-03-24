ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಗೆ ಜನ ಹೈರಾಣ

<p><em>ಅಬ್ದುಲರಝಾಕ್ ನದಾಫ್</em></p>.<p>ನವಲಗುಂದ: ಮಳೆಗಾಲದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಹುತೇಕ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯವೂ ಚುರುಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮ್ ಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಹೂಳೆತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮಳೆನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಿರುವ ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯಂತಿರುವ ಚರಂಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳು, ಗೌಡ್ರು ಪ್ಲಾಟ್, ಮೆಹಬೂಬ ನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಸೇರಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಚರಂಡಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಭೀತಿಯೂ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ಚರಂಡಿಯು ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಜಲಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಮಳೆಯು ಜೋಶಿ ಪ್ಲಾಟ್, ಕುರಹಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜ ಅರಸು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಗೆ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ತಗುಲುವಂತಿರುವ ಮರದ ಟೊಂಗೆ ಕಟಾವು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ತಾಕುವಂತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-24-735986770</p>