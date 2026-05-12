‘ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಜೀವನಾಡಿ’

ನವಲಗುಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೂರಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಶಿರೂರ–ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ, ಶಿರೂರ –ಸವದತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಿರೂರ – ಹಂಚಿನಾಳ ಚಕ್ಕಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎಚ್. ಕೋನರಡ್ಡಿ ಈಚೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಜೀವನಾಡಿ. ರೈತರ ಸಂಚಾರ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಸುಗಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ಬಾಳನಗೌಡ್ರ, ಅರ್ಜುನಗೌಡ, ಮೈಲಾರಗೌಡ ಬಾಳನಗೌಡ್ರ, ಮಾಂತೇಶಗೌಡ ಬಾಳನಗೌಡ್ರ, ಶಂಕರಗೌಡ ರಾಯನಗೌಡ್ರ, ಬಸಯ್ಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿಮಠ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳರ, ಫಕೀರಪ್ಪ ಲದ್ದಿಗಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>