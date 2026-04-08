ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ: ಆತಂಕ

ಅಬ್ದುಲರಝಾಕ್ ನದಾಫ್

ನವಲಗುಂದ: ಶಲವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ನೀರನ್ನೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುಡಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದರೂ ಕೆರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ಕೆರೆಯ ದಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಡುಕರು ಬೀಸಾಡಿದ ಮದ್ಯದ ಪ್ಟಾಕೆಟ್ಗಳ ರಾಶಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಕರೆಯ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಗಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ.

ಈಚೆಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜರ್ಝರಿತರಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ