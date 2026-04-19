ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ನವಲಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಗವಿಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏ.19ರಿಂದ ಏ.23ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಏ.19ರಂದು ಲಿಂ. ಸಿದ್ದೀರದೇವರ ಮಣ್ಯತಿಥಿ ಹಾಗೂ ವೀರಯೋಧರ ಸ್ಮರಣೆ, ಸಂಜೆ 6 ಘಂಟೆಗೆ ವಾನ ಪ್ರಾರಂಬೊತ್ಸವ, ಏ.20 ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಂದು ಬಸವೇಶ್ವರರ ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶರಣ ಚಿಂತನ ಗೋಷ್ಠಿ.</p>.<p>ಏ.21ರಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಗೋಷ್ಠಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಚಿಂತನ ಗೋಷ್ಠಿ. ಏ.22ರಂದು ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ನವಲಗುಂದ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವಲಗುಂದ ಇವರಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದು.</p>.<p>ಏ.23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಘಂಟೆಗೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ವಚನಾಭಿಷೇಕ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಅಂಗದೀಕ್ಷೆ, ಅಯ್ಯಾಚಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮು ಮೂಲಗಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ, ಬೆ.11.30ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಸಂಜೆ 5 ಘಂಟೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಂಗಲೆಯರಿಂದ ಆರತಿ, ಕಳಸ, ಕನ್ನಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಮುರುಘಾಮಠ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ</p>.<p>ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ: ಗುಡ್ಡದ ಆನವರಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಿವಯೋಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಗಡಿ-ಗುತ್ತಲ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಯನಾಳ ವಿರಕ್ತಮಠದ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತುಪ್ಪದಕುರಹಟ್ಟಿ ಹಿರೇಮಠದ ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಲಬುರ್ಗ ಶ್ರೀಧರ ಮುರಡಿ ಹಿರೇಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬದಾಮಿ ನವಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವಪೂಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಚನ್ನವೀರೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿಗೇರಿ-ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಹಿರೇಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಾಲೋಟಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುರುದೇವ ಆಶ್ರಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನವಲಗುಂದ ಪಂಚಗೃಹ ಹಿರೇಮಠದ ವೀರಬಸವ ದೇವರು, ಹೊಳೆಆಲೂರ ಯಚ್ಚರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಯಚ್ಚರಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು 'ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ' ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ ಕರ್ಲವಾಡ ಹಿರೇಮಠದ ಸಿದ್ಧವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎಚ್. ಕೋನರಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲಮುನೇನಕೊಪ್ಪ, ಕೆ.ಎನ್.ಗಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಠಾಧೀಶರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-24-1936143429</p>