ಮೌನಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ

<p>ನವಲಗುಂದ: ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾದವರು ಹೊರಮುಖವಾದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಶಿವಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕ್ರಮ. ನೂತನ ಶ್ರೀ ಗಳು 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ಮೌನಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸುಖ, ಸಮೃದ್ದಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಭಾವೈಕ್ಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಫಕೀರಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದ ನೂತನ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ 21 ದಿನಗಳ ಮೌನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾದವರು ನಿರಂತರ ಪೂಜಾನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಜಾತಿ, ಮತಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಠಗಳ ಜತೆ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನರಗುಂದ ಹಿರೇಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿರತ ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಂದೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಮಠಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಮಗುವಾಗಿ ಮಠದ ಭಕ್ತರ, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಭಕ್ತರ ಹಾಗೂ ಮಠದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸುವಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಬದ್ದವಾಗಿದ್ದೆನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರೇಮಠದ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಾತಿ, ಬೇಧ ಮರೆತು ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಜಭನೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್.ಗಡ್ಡಿ, ದೇವರಾಜ ದಾಡಿಭಾವಿ, ಪೀಠಾಧಿಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಬಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರಮಠ, ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ,ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಹೊಸಮನಿ, ಪಾಂಡಪ್ಪ ಕೋನರಡ್ಡಿ, ವ್ಹಿ.ಟಿ.ಕರಿಸಕ್ರಣ್ಣವರ(ಭೋವಿ), ರಾಯನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಹರಿವಾಳದ, ಗಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳದ,ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಸಿ.ಪೂಜಾರ, ಆರ್.ಎನ್.ಧಾರವಾಡ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಮೂಲಿಮನಿ ಇದ್ದರು. ಎ.ಬಿ.ಕೊಪ್ಪದ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಎಚ್.ನೇಗಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-24-1350373231</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>