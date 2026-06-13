ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ‘ಲಾಕ್ಡ್‌ ಹೌಸ್‌ ಬೀಟ್‌’ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಸಿಪಿಐ

<p>ನವಲಗುಂದ: ‘ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಕೃತ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್‘ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ರವಿಕುಮಾರ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿ-ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತು, ಹಣವನ್ನು ಜತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡಾಗ ಠಾಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ರಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವವರು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಬಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ, ದಾವಲಸಾಬ್ ನಾಯ್ಕರ್, ಶೇಖರಪ್ಪ ಇನಾಮತಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗಂಗನಗೌಡ, ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ನೇಗಿಲಿ, ಆರ್.ಬಿ.ಬಾಳನಗೌಡ್ರ, ಎಫ್.ಎಂ. ಮಾಳವಾಡ, ಬುದಪ್ಪ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಪರಸುರಾಮ್ ಹಡಪದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-24-402404637</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>