ನವಲಗುಂದ: ಚಾಂಗದೇವರ ಗಂಧಾಭಿಷೇಕ ಇಂದು

<p><strong>ನವಲಗುಂದ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾಬಾಗ ಸವಾರ ಊರ್ಫ ಚಾಂಗದೇವ ಮಹಾರಾಜರ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಾಂಗದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಪೀರಾಗಳಿಂದ ಓದಿಕೆ (ಪಾತೀಹಾ) ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತರುವ ಸಂತರು, ನೀರಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬೆಣ್ಣಿ ಹಳ್ಳದ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು, ಚಾಂಗದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇಹಬ್ಬದ ವಾತವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ, ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಗಿಲು ಚೌಕಟ್ಟು, ತೊಲೆ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿಯ ಒಲೆ, ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು, ಹಂಚು, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>8 ರಂದು ಉರುಸ್: ಯಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಂಗದೇವ ಮಹಾರಾಜರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಗಂಧಾಭಿಷೇಕ (ಸಂದಲ್) ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಉರುಸ್ (ಪುಣ್ಯತಿಥಿ) ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಮನೂರ ಚಾಂಗದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಲಘು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕುಸುಗಲ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ, ಅಳಗವಾಡಿ, ನರಗುಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್. ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260307-24-308119468</p>