ಧಾರವಾಡ: ವಿದ್ಯುತ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ವಿರೋಧ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯುತ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪವರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಐಪಿಎಫ್), ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೈತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರತಿ ಸುಟ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವಲಯದ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. </p>.<p>ಎಐಪಿಎಫ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗಾಧರ ಬಡಿಗೇರ, ಸದಸ್ಯ ಬೀರೇಶ್ ಸಾಲಗಾರ, ಭುವನಾ ಬಳ್ಳಾರಿ, ದೀಪಾ ಧಾರವಾಡ, ಶರಣು ಗೋನವರ, ಯೋಗಪ್ಪ ಜೊತೆಪ್ಪನವರ, ಶೋಭಾ, ಮಾಲಾ ಇದ್ದರು. </p>