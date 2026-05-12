ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ: ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌

'ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್.ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದರು. 

ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದೊಡ್ಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಏನರ್ಥ? ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ದೇಶ ಈಗ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು. 

'ಪೆಟ್ರೋಲ್ರ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.