ಗುಡಗೇರಿ: ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಆರಂಭ

<p><strong>ಸಂಶಿ (ಗುಡಗೇರಿ):</strong> ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಶಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರೀಫ ಶಿವಯೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚನ್ನಬಸವ ದೇವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನಿಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಸಾರಾವರಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೊಸಮನಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ರಾಜು ಧನಕಟ್ಟುವರ, ಸುಭಾಷ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ರವಿ ಚನ್ನಪ್ಪನವರ, ಪರಸಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ಗೋಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇದ್ದರು.</p>