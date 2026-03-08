ಹೋಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಘಾಜಿಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಘಾಜಿಪುರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಘಾಜಿಪುರ (07337) ರೈಲು ಮಾರ್ಚ್ 9, 16, 23 ಹಾಗೂ 30ರಂದು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.15ಕ್ಕೆ ಘಾಜಿಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<p>ಘಾಜಿಪುರ– ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (07338) ರೈಲು ಮಾರ್ಚ್ 12, 19, 26 ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.45ಕ್ಕೆ ಘಾಜಿಪುರ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟು, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.55ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಗದಗ, ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಆಲಮಟ್ಟಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ, ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಮೊದಲಾದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>