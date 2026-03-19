ಧಾರವಾಡ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 27,868 ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಒಟ್ಟು 105 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15ರವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟು 28,120 ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 252 ಮಂದಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಬ್ಲಾಕ್ವಾರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ 8,064, ಧಾರವಾಡ ನಗರ 5,216, ಧಾರವಾಡ 3,732, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 3,833, ಕಲಘಟಗಿ 2,410, ಕುಂದಗೋಳ 2,056 ಹಾಗೂ ನವಲಗುಂದ 2,557 ಒಟ್ಟು 27,868 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೂವು, ಪೆನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಶುಭ ಕೋರಲಾಯಿತು.