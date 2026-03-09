ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾ. 29ರಿಂದ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ‘ಇಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಮಾನಂದ ಪೂಜೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹1.11 ಲಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹90 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಬಹಮಾನ ₹ 80 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 28 ಕೊನೆಯ ದಿನ’ ಎಂದು ಅವರು ಸೋಮವರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ತಂಡವು 18 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈವಲ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಸದಸ್ಯರು ಇರಬೇಕು’ ಎಂದರು. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 97386 81660.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>