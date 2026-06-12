ಧಾರವಾಡ: ಅಮಾನತಾಗಿದ್ದ ಜೈಲರ್‌ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಜೈಲರ್ (ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿದ್ದ) ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ್ (33) ಅವರು ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದವರು. </p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಒಳಗೆ ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ ದಿನ ಜೈಲರ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ನೀಡುವ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>