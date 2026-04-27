ಟೆಲಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭ: ದಿನೇಶ್‌ ಗುಂಡೂರಾವ್‌

'ಧಾರವಾಡ': 'ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್'ಗಳ ಕೊರತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಟೆಲಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಕ್ಸ್–ರೇ', 'ಸ್ಕ್ಯಾನ್' ವರದಿಗಳನ್ನು ಟೆಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿದರೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಟೆಲಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ' ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರು. 1300 ಸಿಬ್ಬಂದಿ, '225 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಾಕಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು. 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ತಡೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಗಾಬರಿಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.