ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಸಾವು

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ–ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಗಾಲ್ಫ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ರೇಣುಕಾನಗರದ ಸಮರ್ಥ ರಾಮಪುರಿ (16) ಮತ್ತು ಹರೀಶ ಕುರ್ಲಗೇರಿ (17) ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕರು. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಚಾಕು ಇರಿತ:</strong> ಆಟೊಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೊ ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ನಡೆದು, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ ಪ್ರಕರಣ ಮಂಗಳವಾರ ಕಂಚಗಾರಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗೋಪನಕೊಪ್ಪದ ಸಂತೋಷ ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಚಗಾರಗಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಆಟೊವೊಂದು ಸಂತೋಷ ಅವರ ಆಟೊಗೆ ತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ ಭುಜ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಘಂಟಿಕೇರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ:</strong> ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ನಗರದ ಗುರು ಹಂಡಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹3.41 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ, ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಂಚಕರು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>