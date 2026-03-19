ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಯುಗಾದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹಿಂದೂ ಸಂವತ್ಸರದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ– ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ವಾಣಿಜ್ಯನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕೆಲವರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಹಬ್ಬದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ದುರ್ಗದಬೈಲ್, ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆವೇಳೆ ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಹ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ದುರ್ಗದ ಬೈಲ್ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (ಬ್ರಾಡ್ವೇ) ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆ ಕಂಬ, ತರಕಾರಿ, ಮಾವಿನ ತಳಿರು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಳ್ಳು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇವು, ಬೆಲ್ಲ, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದವರು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಎಳನೀರು, ಕಬ್ಬಿನಹಾಲು ಸವಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪಾರ–ವಹಿವಾಟು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ, ದಾಜೀಬಾನ್ ಪೇಟೆ, ಮೂರುಸಾವಿರಮಠ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋಯಿನ್ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಂಜಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದುರ್ಗದಬೈಲ್, ಮರಾಠಗಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇತ್ತು.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಲಾಗಿತ್ತು.

ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ

ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮಾವು ಹಾಗೂ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತಲಾ ₹10ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಒಂದು ಮಾರಿಗೆ ₹60ರಿಂದ ₹70 ಮಲ್ಲಿಗೆ ₹50ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಸೇಬು ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹200 ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ₹80ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿದರು. 'ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾವು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶರಣು ಬಳಗಾರ ಹೇಳಿದರು. 'ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸೇವಂತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೂಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲೀಲಮ್ಮ ಮುತ್ತಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.