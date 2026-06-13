ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ತಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಯಮೋಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘5ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಮನೆಗಳ ಬಳಕೆಗೂ ಸಹ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ನೀರು 8 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಸಾಲಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರಬೇಕು. ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ನವಲಗುಂದ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಯ ನೀರೆತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ, ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪಿಡಿಒಮದುಸೂದನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಿವಟಗಿ, ಮಹಾದೇವಿ ಸವಣೂರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ದಿವಟಗಿ, ಸೋಮಲಿಂಗ ದಿವಟಗಿ, ಮಂಜುಳಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ನೀರ್ಮಲಾ ದಿವಟಗಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ನವಲಗುಂದ, ಚಿನ್ನವ್ವ ದಿವಟಗಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ನವಲಗುಂದ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ದಿವಟಗಿ, ನೀಲವ್ವ ದಿವಟಗಿ, ಮಹಾದೇವ ದಿವಟಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-24-680763456</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>