ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ

ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಜಮೀನಿನ ಒಡ್ಡುಗಳು ಒಡೆದಿದ್ದು, ಹಳ್ಳ, ಕೆರೆ, ಸರುವುಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿಯ ಸಸಿ ಮಸೂತಿ ಹತ್ತಿರದ ಮಡಿಗೆ ಮನೆಯು, ಮುಂಬಾಗಿಲು ಸಮೇತ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.

'ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 2ಗಂಟೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯತೊಡಗಿತ್ತು. ಮುಂಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲಿನ ಸಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ನೆನೆದಿದ್ದ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಹಾಸಿಗೆ, ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನು ಸಹಿತ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಗಿಡಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ನಜೀರ ಅಹ್ಮದ್ ಜಾಲೇಗಾರ ಹೇಳಿದರು.

'ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಳಿಯೇ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ