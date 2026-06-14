ದೇಶಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಸೂತಿ ಸಲಹೆ

<p>ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: ‘ಯುವ ಜನತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆಗೆ ಶಿಸ್ತು, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಮಸೂತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಪರ್ವತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ, ಹನುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ ಸೇನಾನಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಸೋಮನಿಂಗ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಶೋಕ ವಿಜಾಪೂರ, ಈರಪ್ಪ ಮಸೂತಿ, ಬಸಪ್ಪ ವಿಜಾಪೂರ, ರಮೇಶ ಮಸೂತಿ, ಆರೂಢ ಆಯಟ್ಟಿ, ನಿಜಗುಣಿ ಹೂಲಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಳ್ಳಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಉಡಿಕೇರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುಟಗಿ, ಭೀಮಸಿ ಅಂಗಡಿ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಆಯಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-24-786843994</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>