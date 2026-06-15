ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವಿನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಎಂದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಬಿ. ವಾಸನ್

<p>ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: ‘ಶಿಷ್ಯಂದಿರರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವಿನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಬಿ. ವಾಸನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀಗುರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2000- 2001ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಎಸ್.ಜಿ.ವಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ‘ಗುರುವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾದಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಣ್ಣ ಪರಾಂಡೆ, ಇನ್ನಿತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಎಸ್.ಮರಿನಾಗಣ್ಣವರ, ಸಿ.ಎಂ.ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಆರ್.ಜಿ.ಇಂಚಗೇರಿಮಠ, ಜಿ.ಎಸ್. ಸಾಲಿಮಠ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಆವೋಜಿ, ಚಂದ್ರು ಪೋಳ, ಉಮೇಶ ಹೊಸೂರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿ.ಅರ್.ಜವಳಗಿ, ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ನವಲಗುಂದ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಬೊಬ್ಬಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಷ್ಟಗಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಕಣ್ಣವರ, ಆತ್ಮಾನಂದ ಕಿತ್ತೂರ, ಸುಪರ್ಣಾ ಬೆಟಗೇರಿ, ವೀರೇಶ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬೆಳವಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಧಾರವಾಡ, ಜೀವಂಧರಕುಮಾರ ಉಪಾಧ್ಯೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-24-1933075585</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>