ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲು: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 15ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಪುಣೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (20669) ರೈಲು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.05ರ ಬದಲಾಗಿ 7.10ಕ್ಕೆ, ಘಟಪ್ರಭಾದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.48ರ ಬದಲಾಗಿ 7.50ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು–ಧಾರವಾಡ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (20661) ರೈಲು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರ ಬದಲಾಗಿ 9.32, ಹಾವೇರಿಯಿಂದ 10.20ರ ಬದಲಾಗಿ 10.22ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.15ರ ಬದಲಾಗಿ 11.20ಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ–ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (20662) ರೈಲು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.48ರ ಬದಲಾಗಿ 2.50ಕ್ಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.33ರ ಬದಲಾಗಿ 3.35ಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ–ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (26751) ರೈಲು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.42ರ ಬದಲಾಗಿ 8.44ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>