 ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮೀಣಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p><strong>ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ:</strong> ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅಖಂಡ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೋಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮೀಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಪಂಡರಪೂರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ತರಲಾಗಿದ್ದ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮೀಣಿ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಕಾರಾಮ ಮೌಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೂರುಮುಖದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನುಮಹಾರಾಜ ಶಿವೂರ್ಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ರಥದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಗ್ಗಲಿಗೆ, ಸಂತರ ಭಜನೆ ಮೆರುಗು ತಂದವು. ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಹೊತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಮಹವನ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ದೇವಪ್ಪ ಕುಂದಗೋಳ, ರವಿ ವಾಕುಡೆ, ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಚಂಬಣ್ಣ ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ಧರಣೇಂದ್ರ ನರಸಿಂಗನವರ, ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಂಜು ಪಾತಂಗಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ಮಂಜುನಾಥ ಉಡಿಕೇರಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಸೇ, ಮಾರುತಿ ಗೋಂದಳಿ, ಶ್ರೀಕಾತ ಬಿಸೇ, ಮಾದೇವ ಬಿಸೇ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಸೇ ಇದ್ದರು.</p>