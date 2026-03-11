ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ: ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಕಲಘಟಗಿ</strong>: ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಘಟಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಠದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶಿರಸಂಗಿ ಮಠದ ಬಸವ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗ ದೊಡ್ಡದು. ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುವ ಜೀವವೇ ಹೆಣ್ಣು. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಂದಗೋಳ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮಠದ ಬಸವಣ್ಣಜ್ಜನವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ ಸಸಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಂಡಗೋಡ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಂಟೂರು ಹಾಗೂ ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಅಡವಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇಂದುಧರ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಸಹಾಯಕರ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರುದ್ರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಈರಯ್ಯ ಕಲಕಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ, ಬಸಯ್ಯ ಸುರಗಿಮಠ, ಸುರೇಶ ಯಲ್ಲಾರಿ, ಪರುಶುರಾಮ ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>