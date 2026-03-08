ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ: ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್‌

್ಮಿತಾ ಶಿರೂರ
ಸ್ಮಿತಾ ಶಿರೂರ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:27 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:27 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್‌ ಅವರ ‘ವುಮನ್‌ ಇನ್‌ ನೇಚರ್‌’ ಕಲಾಕೃತಿ
ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್‌ ಅವರ ‘ವುಮನ್‌ ಇನ್‌ ನೇಚರ್‌’ ಕಲಾಕೃತಿ
ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್‌ ಅವರ ‘ವುಮನ್‌ ಇನ್‌ ನೇಚರ್‌’ ಕಲಾಕೃತಿ
ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್‌ ಅವರ ‘ವುಮನ್‌ ಇನ್‌ ನೇಚರ್‌’ ಕಲಾಕೃತಿ
ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್‌ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ರಣ
ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್‌ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ರಣ
ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್‌ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರಣ
ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್‌ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರಣ
International Women's day

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT