ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ: ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್‌

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಕಲೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಉಳಿದು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದವರು ವಿರಳ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವುಮನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್' ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಸುಜಾತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಹಿಳೆ. ಪರಿಸರ ಬದಲಾದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಆಕೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಅನನ್ಯ ಅನುಭೂತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>'ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ', 'ಓಷಿಯನ್ ಬೆಡ್', 'ಕುಟುಂಬ' ಹಾಗೂ 'ಘಂಟೆಗಳು' ಇವು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸರಣಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು. ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿ ವಿವಾಹಾನಂತರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸುಜಾತಾ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಂತರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆಯೂ ಅವರ ಕಲಾಪ್ರತಿಭೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಕಲಾಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನೂರಾರು ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಲವರ್ಣ, ಅಕ್ರಿಲಿಕ್, ತೈಲವರ್ಣ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬಣ್ಣ ಹೀಗೆ... ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಇವೆ. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಸಮಕಾಲೀನ, ಅಮೂರ್ತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿತ್ರಣ, ಭಾವಚಿತ್ರ, ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣಗಳ ಸುಂದರ ಕಲಾಲೋಕವನ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗೋವಾ, ದೆಹಲಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಪವಾರ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆದಿದೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹಲವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>