ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ: ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವೈಶಾಲಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವೈಶಾಲಿ ಎಂ.ಎಲ್. ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿವಿಬಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ-2026' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ' ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿ. ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಗುಂಜೀಕರ್, ಪಿ.ಎಸ್. ಶಿಂಧೆ, ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪ್ರಸಾದ ಘಟಿಕಾರ, ಆಸಿಫ್ ಖಾನ್ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಮೋಹನ್ರಾಜ್ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ, ಸುನಂದಾ ಜಂಬಗಿ, ನಂದಾ ಮರಡಿ, ವಾಸಂತಿ, ತಸ್ಲಿಂ ನದಾಫ್, ಮಮತಾ ಗುಡಮನಿ, ಸುನಿತಾ ಕಿರಗಿ ಇದ್ದರು.

ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ವಿವರ:

100 ಮೀ. ಓಟ: ಸೌಮ್ಯಾ ಇ.ಕೆ., ಬಸಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆದ, ಸಪ್ನಾ ಆಮ್ಟೆ

200 ಮೀ. ಓಟ: ಸೌಮ್ಯ ಇ.ಕೆ., ಬಸಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆದ, ಶಾರದಾ ಸೊಳಂಕೆ

ಶಾಟ್ ಪಟ್: ಸುನಂದಾ ಮಾಚಕನೂರ, ಸುರೇಖಾ ಸದಲಪೂರ, ಅಕ್ಷತಾ ಮಿರಾಷಿ,

ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್: ನಿಲೋಪರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಅನಿತಾ ಪಟಗಾರ, ಕಲ್ಪನಾ ತಿರವಿರ

ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೂನ್: ಸೌಮ್ಯಾ ಇ.ಕೆ., ಸಪ್ನಾ ಆಮ್ಟೆ, ಶಾರದಾ ತೇಲಿ

ಚೆಸ್: ಪಿರ್ದೋಶ್ ಮನಿಯಾರ, ವೀಣಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನವರ

ಯೋಗ: ಶ್ವೇತಾ ಶ್ರೀನಾಯಕ, ಸುಮಲತಾ ಕಾಮತ್, ಸುಜಾತಾ

ರಂಗೋಲಿ: ಶೋಭಾ ಮಜ್ಜಗಿ, ಸುನಿತಾ ನೇಗಿನಾಳ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ.

ಮ್ಯೂಜಿಕಲ್ ಚೇರ್: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಹನಾ ಬೆಡಸೂರ, ಪ್ರೀತಿ ಕೋರಿ

ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಸುನೀತಾ ಸಿ.ಎಚ್. ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿ., ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಲಬಾವಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ತರ ರಾಣಿ

ಷಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಪಿರ್ದೋಶ್ ಮನಿಯಾರ, ಸೌಮ್ಯಾ ಇ.ಕೆ.

ಸಂಗೀತ: ಸವೀತಾ ಎಸ್.