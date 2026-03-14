ಧಾರವಾಡ: ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಟೂರ್ನಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತ

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು (ಕೆಸಿಡಿ) ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಸದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕುಸ್ತಿ ಟೂರ್ನಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನ ಆರ್ಭಟ ಇತ್ತು.

ಮನ್ಸುಖ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಮಳೆ ಜೋರಾದ ಕೂಡಲೇ ಮನ್ಸುಖ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತೆರಳಿದರು. ಪೈಲ್ವಾನರು, ಜನರು ತೆರಳಿದರು.

'ಸಂಸದ ಕುಮಾರ', 'ಸಂಸದ ಕುಮಾರಿ' ಮತ್ತು 'ಸಂಸದ ಕೇಸರಿ' ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿದ್ದವು.