ಬುಧವಾರ, 15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಕೊಲೆ: ಅಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಝಳಪಿಸಿತ್ತು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 12:58 IST
Last Updated : 15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 12:58 IST
ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಕೊಲೆ: ಅಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಝಳಪಿಸಿತ್ತು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಗೌಡರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ
ಧಾರವಾಡದ ಸಪ್ತಾಪುರದ ಜಿಮ್ ಒಂದರ ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಗೌಡರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಂಕೆ
ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ 8 ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗುಂಪು ತಲವಾರು, ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜಿಮ್‌ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆ
ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಅವರ ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಒಟ್ಟು 26 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾಣೆ ಅವರು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜನಜಂಗುಳಿ
ಕೊಲೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಶಾಸಕ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯೋಗೀಶ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಾಸಕ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯೋಗೀಶ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿ
ಶಾಸಕ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯೋಗೀಶ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿ
ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಪರಾಧಿ: ಪ್ರಕರಣ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಹಾದಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಪರಾಧಿ: ಪ್ರಕರಣ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಹಾದಿ...
ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಪರಾಧಿ: ಪ್ರಕರಣ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಹಾದಿ...
