'ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಗೌಡರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಹೋರಾಟದ ಮುಗಿದಿದೆ' ಎಂದು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕೊರವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವವರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಗುರುನಾಥಗೌಡ (ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಗೌಡರ್ ಸಹೋದರ) ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು 'ಇಂಪ್ಲೀಡ್' ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರ' ಎಂದರು. 'ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 'ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್' ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.