ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು!

ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ತಿಪ್ಪೆ ರಾಶಿ
ನಾಗರಾಜ ಎಸ್‌.ಹಣಗಿ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:04 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:04 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಕಿರುವ ತಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಲಾಗುವುದು
–ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
GadagWaste ManagementSanitation
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT