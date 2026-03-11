ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು!

<p><strong>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ತಿಪ್ಪೆಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಪುಟಗಾಂವ್ಬಡ್ನಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ತಿಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಪ್ಪೆಗಳೇ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತವೆ!</p>.<p>ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿದೀಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ತಿಪ್ಪೆಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಚರಂಡಿ ಜಾಗವನ್ನೂ ಕಬಳಿಸಿವೆ. ಚರಂಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು ಕೊಳೆತು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಸಗಣಿ ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ತಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಸುರಿದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾರಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ತಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><blockquote>ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಕಿರುವ ತಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">–ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ</span></div>