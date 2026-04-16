ಬೈಕ್‌ ಕಳವು ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ: 14 ಬೈಕ್‌ ಜಪ್ತಿ

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ: ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ₹6 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 14 ಬೈಕ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕುರಬಗೇರಿ ಓಣಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಕುರಿ (35) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಣ್ಣ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಜಾವೂರ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಕಳವಾದ ಕುರಿತು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ರವಿಕುಮಾರ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಉಮಾದೇವಿ ಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಯು.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸ್.ಡಿ ಮಲ್ಲನಗೌಡ್ರ, ಎಂ.ಆರ್. ಮಂಟೂರ, ಸಂತೋಷ ದೇಸೂರ, ಎಂ.ಎಚ್. ನಾಗಾವಿ, ವಿ.ಜಿ. ನಾಯ್ಕೋಡಿ,ಸಿ.ಎಸ್.ಮಠಪತಿ, ಪವನ ಜೋಗರೆಡ್ಡಿ. ಎಸ್.ಆರ್.ಹರನಟ್ಟಿ ಟಿ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮನಗೌಡ್ರ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂ.ಆರ್ ಗೊಲಂದಾಜ, ವಿಠ್ಠಲ ಡಂಗನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>