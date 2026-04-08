ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 266ರ ಕಿ.ಮೀ 6.70ರ ಬೆಳಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರ, 20.60ರ ಮಣಕವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ 24.10ರ ನಲವಡಿ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1.55 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎಚ್.ಕೋನರಡ್ಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಲವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೆಂಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಎನ್.ಸಿ.ನಲವಡಿ, ಪ್ರದೀಪ ಲೆಂಕನಗೌಡರ,ಜಿ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ನಿತೀನ ಗಾಣಿಗೇರ, ಟಿ.ಆರ್.ಹರ್ತಿ, ಬಸಯ್ಯ ಅಮೃತಯ್ಯ, ಎಂ.ವಿ.ಪಾಟೀಲ, ಎಚ್.ಡಿ.ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ, ಹನಮಂತ ಯರಗುಪ್ಪಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಕಿರೇಸೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-24-1892568534</p>