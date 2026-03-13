ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಅಗತ್ಯ: ಪ್ರೊ. ಎಸ್‌.ಸಿ. ನಾಗರಬೆಟ್ಟ

‘ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ’ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:54 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:54 IST
ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದಿಂದ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಸಹನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
– ಡಾ. ಬೂದೇಶ್‌ ಕನಾಜ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
