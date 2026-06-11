ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜಿ ಆಚರಣೆ

<p>ಬೆಳವಣಕಿ(ರೋಣ): ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುರ್ಜಿಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮಹಿಳೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುರ್ಜಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತೆವೆ ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕಳ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಗುರ್ಜಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಗರಿಕೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಗಾನೂರಮಠ ಓಣಿ, ಚವಡಿಯವರ ಓಣಿ, ಬಜಾರ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ತೊಗುಣಶಿಯವರ ಓಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ಗುರ್ಜಿ ಹೊತ್ತು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ನೀರು ಸುರಿದು, ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಂತವ್ವ ಚವಡಿ, ಲಾಲಬಿ ಮುಲ್ಲಾ, ಪ್ರೇಮಾ ನೀಲಗುಂದ, ಬಸವ್ವ ಸಣಕಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ತೊಗುಣಸಿ, ಕಸ್ತೂರೆವ್ವ ದುಗಾಣಿ, ನಾಗವ್ವ ವಡ್ಡರ, ಲೀಲಾ ರಿತ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-23-1557214139</p>