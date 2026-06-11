ಬೆಳವಣಿಕಿ ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ

<p>ಬೆಳವಣಿಕಿ (ರೋಣ): ಸಮೀಪದ ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರಕೋಡದವರ ಓಣಿ ಮತ್ತು ತಳವಾರ ಓಣಿ ಗಟಾರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜನರು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಗಟಾರದ ಕೊಳಕು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸಂಜೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಉದಾಹಣೆಗಳೂ ಇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಇಟ್ಟನವರ, ವೀರೇಶ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಮಣ್ಣೂರ.</p>.<p>‘ಇಂತಹ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಬದುಕುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಶೇಖರಗೌಡ ಸುರಕೋಡ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಇಟ್ಟನವರ, ರೇಣುಕಾ ಬೇವಿನಮರದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-23-2059587829</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>