ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ

<p>ಗದಗ: ‘ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿನ (ಎಸ್ಐಆರ್) ದೋಷಗಳ ನಿವಾ ರಣೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಮಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೂಸುಫ್ ಕನ್ನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ, ಬಡತನ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ವಿಚಾರಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿರಿವಂತರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಇತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು, ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಎಸ್ಐಆರ್ ಅವಶ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 6.50 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನುಸುಳುಕೋರರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಿ’ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರೂ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನುಸುಳುಕೋರರು ಯಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪ ಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವೇಳೆ 12 ವಿಧದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿ ದಂತೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದವರು ಏನು ಮಾಡ ಬೇಕು? ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮತದಾನದ ಮಾಡಿದ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ತೃತೀಗ ಲಿಂಗಿಗಳದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಆನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯುವ ಕುತಂತ್ರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲಾಲ್ ಗೋಕಾವಿ, ಜುನೇದ್ ಉಮಚಗಿ, ಆರಾಧನಾ ಬಣಕಾರ, ಆರೀಫ್ ಉಲ್ಲ, ಮುತ್ತು ಬಿಳೆಯಲಿ, ಅನ್ವರ್ ಬಾಗೆವಾಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-23-2019253662</p>