<p>ಬೆಟಗೇರಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ (ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟಗೇರಿಯ ವಿವಿಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಾತಿ ಪಾಟೀಲ(107 ಅಂಕ), ಮಹಾದೇವಿ ಕೋಣಿ(102 ಅಂಕ), ಪಲ್ಲವಿ ಪಾಟೀಲ(101 ಅಂಕ), ಅನುಶ್ರೀ ಐದುಡ್ಡಿ(89 ಅಂಕ), ಶಾಜಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾನಾಯ್ಕ(86 ಅಂಕ), ಕಾವೇರಿ ಯರಕನ್ನವರ(84) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ, ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ರಮೇಶ ಅಳಗುಂಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪಿಯುಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹6 ಲಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯವೇತನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ ನೀಲಣ್ಣವರ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-21-1245973751</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>