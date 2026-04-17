ರೈಲ್ವೆ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಬೆಟಗೇರಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ 173 ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಗದಗ ರೈಲ್ವೆಗೆ 143 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಟಗೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಟಗೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ, ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಮನೋಜ ಬಾಗಡೆ, ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ತೇಜರಾಜ, ಆರ್ಪಿಎಫ್ ರೀತೇಶಕುಮಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬೆಟಗೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೇ ರೈಲ್ವೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿವರ್ಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಸ್.ವಿ.ಸುಲಾಖೆ, ಮನ್ಸೂರ್ಲಾಲ ಪುಣೇಕರ, ಸಂಧ್ಯಾ ಗುಂಡಿ, ಎಂ.ಟಿ.ಕಬ್ಬಿಣ, ಅರ್ಜುನಸಾ ಮೇರವಾಡೆ, ಈರಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ, ಕೃಷ್ಣಾಸಾ ಮೇರವಾಡೆ, ಅಶೋಕ ಅಂಗಡಿ, ಜಂಬಣ್ಣ ಹುಡೇದ, ಬಸವರಾಜ ಕಿರೇಸೂರ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಉತ್ತರಕರ, ಗಿರಿಧರಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಳಿ, ರೇಖಾ ಹುಲ್ಲೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>