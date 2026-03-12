ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
gadaga

ಚನ್ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ: ಜಯಶ್ರೀ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:53 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:53 IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಊಟ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜೊತೆಗೆ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
– ಡಾ.ಅಕ್ಷತಾ ಕವಳಿಕಾಯಿ, ನೇತ್ರತಜ್ಞೆ
ಮಹಿಳೆಯರು ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು
– ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ದಿಂಡೂರ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ
Gadag

