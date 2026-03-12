ಚನ್ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ: ಜಯಶ್ರೀ

<p><strong>ಗದಗ</strong>: ‘ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳೇ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸದೃಢತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಶ್ರೀ ಉಗಲಾಟ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹಾಲಕೇರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಗಾಗಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಸ್ನೇಹಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಒತ್ತಡದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗದಗ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜತೆಗೆ ಓದು ಬರಹದ ಕಡೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಶಿವಲೀಲಾ ವೀರಾಪೂರ, ಉಮಾ ಕರಮುಡಿ, ಮಂಜುಳಾ ಕರೋಸಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಮಟ್ಟಿ, ಮಂಜುಳಾ ಕರಮುಡಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಶಾಂತಾ ತುಪ್ಪದ, ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ, ಸುಶೀಲಾ ಸೊಡ್ಲಾಪೂರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ರೇಣುಕಾ ಅಮಾತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ಶಿವಲೀಲಾ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಾರದಾ ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಶಾಂತಾ ಮುಂದಿನಮನಿ ವಂದಿಸಿದರು. </p>.<div><blockquote>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಊಟ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜೊತೆಗೆ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">– ಡಾ.ಅಕ್ಷತಾ ಕವಳಿಕಾಯಿ, ನೇತ್ರತಜ್ಞೆ</span></div>.<div><blockquote>ಮಹಿಳೆಯರು ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">– ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ದಿಂಡೂರ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>