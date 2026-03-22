ನರೇಗಲ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು, ನರೇಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಚಹಾ ಹಾಗೂ ಉಪಾಹಾರದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕದ ಹಾಕಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀದೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ವಿರಾಟ್ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಖಾನಾವಳಿ, ಇಡ್ಲಿ– ವಡಾ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದೆ ಒಲೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟೋವ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವವರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹಬಳಕೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗರು ಹಳೇ ಮಾದರಿಯ ಅಡುಗೆ ಪದ್ದತಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗ ಇಲ್ಲದವರು ಮನೆ ಮುಣದಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹೂಡಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮರಳು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ತಗಡು, ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ಡವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ, 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

'ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟೋವ್ ಬಳಸಿದರೂ ಅದು ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ, ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು.

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡುತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಿವಿಗಿಡದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು — ಅಶೋಕ ಕಳಕೊಣ್ಣವರ ಮಾಲೀಕ ಕಾಮಧೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ

ನಾವು ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟಿಪಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ ಆದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವೆ — ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡೇತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಹೋಟೆಲ್ ವಿರಾಟ್

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿವೆ — ಉಮೇಶ ಅರಳಿಗಿಡದ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ

'ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಾರದ ಸಿಲಿಂಡರ್'

'7 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿ ವ್ಯ