<p><strong>ನರಗುಂದ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿ, ಗೋದಾಮು ಬಳಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲು ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲು ದಿನಕ್ಕೆ 200 ರಿಂದ 300 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಬುಧವಾರದಿಂದ 300-500 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಆತಂಕದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿತರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದ್: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರದವರೆಗೂ ಇದ್ದ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ</strong>: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕರು, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರೆದುಕೊಂಡು, ಹಣ ಪಡೆದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಎಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೆ ನಾವು ತೊಂದರ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಎಂ. ಸುನಿಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಪೂರೈಕೆಯಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದು. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಸಿ.ಜಿ.ಕೋರಿ, ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜನ್ಸಿ ನರಗುಂದ</span></div>