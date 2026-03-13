ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
Homedistrictgadaga

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಧಾವಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು!

ನರಗುಂದಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:53 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:53 IST
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಪೂರೈಕೆಯಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದು. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದೆ.
– ಸಿ.ಜಿ.ಕೋರಿ, ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜನ್ಸಿ ನರಗುಂದ
Gadag

