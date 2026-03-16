ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಜಾಗೃತಿ ಇರಲಿ: ಮಾರುತಿ

ಗದಗ: 'ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬೆಟಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾರುತಿ ಜೋಗದಂಡಕರ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಂ. ಸುರೇಶ ಸೋಮಯ್ಯ ಶಾಬಾದಿಮಠ, ಲಿಂ. ಪಶುಪತಯ್ಯ (ಬಾಬಣ್ಣ) ಎಸ್. ಶಾಬಾದಿಮಠ ದಿ. ಕುಂದನಮಲ್ ಧನರಾಜ ಶಹಾ, ದಿ. ಚಂದನಮಲ್ ಗುಲಾಬಚಂದ ಬಾಗಮಾರ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 'ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಜಾಗೃತಿ' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಳವು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.

'ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸ್.ಜಿ. ಹರ್ಲಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದೆ ದರೋಡೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜನರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ವಂಚಕರ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ, ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಾರದು. ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಪಿಐ ಧೀರಜ್ ಶಿಂಧೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಮನಗೌಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಪ್ರಭಣ್ಣ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಾನಯ್ಯ ವೀರಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯದೇವ ಎಂ. ಮೆಣಸಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆವೈಸಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು
ಆರ್.ಎಫ್.ಕಂಠಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಾರರು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ