ಸೋಮವಾರ, 16 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಜಾಗೃತಿ ಇರಲಿ: ಮಾರುತಿ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:20 IST
ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆವೈಸಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್‍ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು
ಆರ್‌.ಎಫ್‌.ಕಂಠಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಾರರು ಸೈಬರ್‌ ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಪಾನ್‍ಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
