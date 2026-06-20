ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆ: ಹಿರೇಗೌಡ್ರ

<p>ನರಗುಂದ: ‘ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಮೇವಿನ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ರೈತರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಜಿ.ಹಿರೇಗೌಡ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬೋನಸ್ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಜಂತುನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ದರ ಶೇ 3.31ರಂತೆ ಪ್ರತಿ ರಾಸುವಿಗೆ ₹ 650 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಸಾವಿರ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ವಿಮೆಗೊಳಪಡಿಸಲು ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟ್ಟೇದ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೈನು ರಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹದಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲಾ 5 ಲೀಟರ್ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು 10 ರೈತರಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನರಗುಂದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ದಿಲೀಪ ನದಾಫ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಂದ್ರು ಅರಗಂಜೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-23-1931198586</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>