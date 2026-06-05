ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಬಾಡೂಟ

<p>ಮುಂಡರಗಿ (ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ): ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗರಾಜ ನಿಂಬಣ್ಣವರ ಅವರು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಬಾಡೂಟ ಹಾಕಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ₹40 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಸ್ವಯಂ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಂಡರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಗ್ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾನು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ನಿಂಗರಾಜ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವರು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಅದು ಜೂನ್ 3ರಂದು ಈಡೇರಿತು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-23-368773379</p>